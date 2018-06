Giordani-Lorenzoni, finché la barca va…

Condividi

Parafrasando il tema del momento, è proprio il caso di dirlo: finché la barca va lasciala andare. La barca della maggioranza di centrosinistra a Padova indubbiamente va, ma la navigazione sembra diversa a seconda di chi si prende il timone. Negli ultimi giorni questa diversità è stata ben marcata.

Lunedì scorso i consiglieri di Coalizione Civica hanno voluto virare decisamente a sinistra facendo riemergere la propria anima, e si sono presentati con cartelli e barchette di carta all’inizio della seduta per contrastare e sensibilizzare l’opinione sulle politiche salviniane in tema di immigrazione. La tematica non era all’ordine del giorno e l’iniziativa ha creato la prevedibile insofferenza della minoranza, che è uscita dall’aula, mentre ha trovato consenso e partecipazione nei consiglieri del Partito Democratico, che, entusiasti, hanno presentato pure loro i propri variopinti cartelli. L’episodio è sintomatico di una certa insofferenza di Coalizione Civica, che, imbarcata acqua dopo le mancate promesse elettorali, è dovuta ritornare nel porto sicuro facendo emergere il fondo di sinistra con i tradizionali metodi, per dare un segnale ai propri elettori, che altrimenti si troverebbero spaesati.

I timonieri di Coalizione Civica non avevano però fatto i conti con quelli di Lista Giordani, che in consiglio, per bocca del proprio capogrupp unico presente in aula, pur rispettando l’iniziativa non ha partecipato e non ha esposto nessun cartello. Difficilmente i civici giordaniani aderirebbero ad iniziative di questo tipo, poiché cercano di condurre la barca badando più al sodo, preferendo le azioni rispetto ai cartelli: al loro timone, infatti, si è virato sul tema della sicurezza. In Commissione Sicurezza, presieduta proprio dal civico giordaniano Tarzia, verrà recepita la legge e le sollecitazioni del prefetto per introdurre il Daspo urbano, ovvero l’allontanamento delle persone moleste che stazionano in determinati luoghi come il centro storico, vicino le scuole, le aree verdi e musei. Nello stesso ambito si attiverà il controllo del vicinato e l’assicurazione collettiva contro gli atti vandalici.

Sicuramente sono tutte misure per cui non potrà risolvere in toto il problema della sicurezza, ma almeno si sfruttano le competenze riservate al Comune, cercando di fare anche passi piccoli, ma accorti, e cercando il dialogo, talvolta con aperture anche al centrodestra e al M5S. Tra le due rotte ristagna l’ormai stanco e vecchio marinaio del Partito Democratico che, pur essendo in maggioranza, non riesce a definire la sua: preferisce rimanere statico cercando di saltare da un ponte all’altro e subendo pur di non urtare la suscettibilità di Coalizione Civica. Questa è la navigazione intrapresa dalla maggioranza: per il momento la barca ha trovato un accordo di navigazione ed un porto dove attraccare. Guardando all’orizzonte la speranza è che tutti rimangano sulla stessa, e soprattutto che a qualcuno non venga in mente di chiudere i porti d’approdo.

(Ph: Facebook – Coalizione Civica per Padova)