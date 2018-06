«Goool! D’oh!», epic fail del belga Batshuayi ai mondiali di Russia [VIDEO]

Condividi

Con la sua rete di ieri sera, Adnan Januzaj ha sancito la vittoria del Belgio contro l’Inghilterra, conquistando gli ottavi di finale al Mondiale di calcio Russia 2018. Ma il gol finirà negli annali per un altro motivo: l’esilarante papera del compagno di squadra Michy Batshuayi. Il 24enne del Chelsea per esultare ha tirato un calcione alla palla, ma invece di insaccare in rete ha colpito il palo e il pallone gli è rimbalzato in faccia, facendolo finire a terra. Epic fail mondiale!

r.a.