«Hai una sigaretta?», al rifiuto gli spappola la milza

Ieri sera dopo le 21 un senzatetto di 32 anni è stato aggredito da un rumeno che gli ha sferrato un pugno nello stomaco mentre stava passeggiando con la compagna in piazza Garibaldi a Padova. Il motivo della violenza sarebbe stato il rifiuto di una sigaretta.

Non è chiaro però se la vittima ne fosse effettivamente sprovvista, o se invece l’aggressore fosse certo che avesse da fumare. Fatto sta che nella notte il senzatetto è stato ricoverato in ospedale per forti dolori. I medici hanno scoperto che aveva la milza spappolata e lo hanno operato d’urgenza. Ora è in prognosi riservata. Le forze dell’ordine sono sulle tracce del rumeno.

(Fonte: Ilmattinodipadova.it)