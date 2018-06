Incidente a Padova, 90enne contromano in tangenziale per 2 km

Condividi

Panico sulla tangenziale sud di Padova dove un 90enne ha percorso almeno due chilometri contromano sulla corsia di sorpasso. In molti hanno segnalato il grave pericolo alla polizia ma, prima che riuscissero ad intervenire, l’anziano che viaggiava assieme alla moglie 81enne si è schiantato contro un’altra auto che non è riuscito ad evitarli. I coniugi sono stati portati in ospedale con ferite gravissime mentre in conducente dell’altra vettura se l’è cavata con escoriazioni di lieve entità. Tangenziale bloccata e code chilometriche.

Fonte: Gazzettino