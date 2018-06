Istrana (Tv), l’azienda che dà una seconda vita alla plastica

Condividi

Bottiglie a cui viene data una seconda vita e vengono trasformate in oggetti. A fare la “magia” l’azienda Aliplast a Istrana, in provincia di Treviso. Si parla di un fiume di 100 mila bottiglie all’ora che, come primo step, vengono divise per colore. Poi entrano in un macchinario che le lava e toglie le etichette, successivamente passano sotto un sensore ottico che scarta quelle in Pvc e tiene quelle in Pet. Una volta fatta la selezione, le bottiglie finiscono in una vasca dove vengono sminuzzate. Il risultato sarà un mare di scaglie colorate o di granuli, che verrà usato per creare nuovi prodotti tra cui bobine, imballaggi, contenitori vari, pacchetti, forme per pneumatici, film per le ceramiche e tanto altro.

Si parla di circa 80 mila tonnellate di plastica lavorata in ingresso e di prodotti finiti. Ne è certo l’ad di Aliplast Carlo Andriolo: «questo è il futuro, anche se la strada è lunga: prodotti di alta qualità che siano tutti rigenerabili. E una maggiore apertura a confezioni riciclate da immettere sul mercato».

Fonte: Repubblica