Malpensa, un’ora per scendere dall’aereo: disabile chiama la polizia

15:20 – Una disabile in carrozzina di Verona ha chiesto l’intervento della polizia per sbarcare da un aereo atterrato a Malpensa da Freeport, nelle Bahamas, dopo un’ora di attesa insieme al figlio di 3 anni e al marito. Il disguido è stato dovuto al fatto che due voli precedenti non avevano fatto richiesta del servizio per il trasporto disabili.

E c’è stata la necessità di far sbarcare questi passeggeri inattesi, creando ritardi nei servizi successivi, incluso questo che non era a sua volta stato segnalato dalla compagnia aerea. Un ritardo di cui Sea si è scusata sentitamente, sottolineando che la mancata richiesta preventiva delle compagnie è la principale causa dei ritardi. (Fonte: Ansa)

(Ph. Shutterstock)