Manildo: «resto in consiglio 6 mesi, poi nuovo progetto civico»

«Ho deciso di ascoltare i molti che mi hanno chiesto un supplemento di impegno e di presenza in consiglio comunale per qualche mese per essere un punto di riferimento in questa prima fase iniziale». Così, in un articolo di Federico Cipolla su La Tribuna a pagina 19, l’ex sindaco di centrosinistra di Treviso, Giovanni Manildo, dichiara le sue intenzioni per la prossima legislatura. Dopo questo periodo, Manildo lascerà il posto al consigliere Niccolò Rocco.

«Questi mesi in consiglio saranno un periodo utile per aiutare i nuovi consiglieri nell’avvio di una giusta opposizione in consiglio – aggiunge l’ex primo cittadino – ho voglia di contribuire al radicamento di un progetto politico nuovo e innovativo dalla forte vocazione civica».