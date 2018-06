Migranti, Caritas: «Zaia usa spesa sanitaria come arma di paura»

Condividi

La Caritas risponde a muso duro al governatore del Veneto Luca Zaia che aveva sottolineato come la Regione abbia speso finora 5 milioni per curare i migranti. «Mettere in relazione la povertà diffusa e i costi dell’accoglienza è sbagliato perché rischia di creare confusione, facendo passare il messaggio che l’indigenza dei veneti sia causata dai migranti, cosa non vera – dice il responsabile Triveneto della Caritas, don Marino Callegari in un articolo di Andrea Priante sul Corriere del Veneto a pagina 5 – : i poveri purtroppo esistevano ben prima dell’arrivo dei barconi. La Salute come arma di paura forse può “pagare” politicamente, ma significa utilizzare dei parametri scorretti. Senza contare che le tasse versate dagli stranieri che lavorano nella nostra regione coprono certamente quei 5 milioni spesi per curare i migranti».

(ph: YouTube – chioggiaazzurra)