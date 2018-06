Migranti, l’annuncio di Malta: «porti chiusi per ong»

Condividi

Dopo aver accolto la nave ong Lifeline, che al momento è sotto sequestro, il governo maltese ha annunciato che in futuro i porti rimarranno chiusi per le navi delle organizzazioni non governative, nazionali e internazionali, indipendentemente dal fatto che rechino a bordo migranti o meno. Infatti è già stata fatta allontanare una nave di Open Arms, che non trasportava profughi.

«In seguito ai recenti accadimenti – si legge in una nota ufficiale del governo di Malta – dobbiamo accertare che le operazioni di queste navi siano conformi alle norme nazionali e internazionali , quindi – conclude la nota – non possiamo consentire che usino il porto per le loro operazioni, né di entrare o uscire».

