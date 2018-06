Olimpiadi 2026 a Cortina? Zaia deve pregare Salvini e Di Maio

Condividi

Il 10 luglio sarà un accordo fra Lega e Movimento 5 Stelle a decidere la candidatura italiana per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Un’intesa insomma fra i due partiti al governo. Il quale, forte del suo ruolo di finanziatore numero uno in caso di assegnazione all’Italia, imporrà la sua scelta al Coni formale interlocutore del Comitato Olimpico Internazionale nella procedura avviata il 29 settembre dell’anno scorso.

Non dovrebbe essere così, ovviamente. La scelta infatti andrebbe fatta sulla qualità tecnica, infrastrutturale e ambientale dei dossier che le tre candidate in corsa (Torino, Milano e Cortina-Dolomiti) depositeranno entro il 3 luglio sulle scrivanie di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e delegato allo Sport, e di Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico, che, teoricamente di concerto, dovranno decidere quale sarà la candidata ufficiale dell’Italia.

Il problema è il contesto politico che ruota attorno alle candidature. Il Piemonte è in mano al centrosinistra come le Province autonome di Trento e Bolzano e come Milano. Invece Lombardia e Veneto sono guidate dalla Lega con i governatori Attilio Fontana e Luca Zaia. A Torino il sindaco Chiara Appendino è del M5S, ma, per complicare le cose, è osteggiata nel progetto da una parte dei suoi consiglieri comunali, che per due volte hanno votato contro. Non basta… Il partito di Beppe Grillo è sempre stato freddo nei confronti dei grandi eventi sportivi ma ultimamente sembra che proprio il comico genovese abbia imposto un cambio di rotta sulla candidatura di Torino. A favore della quale infatti si sono prontamente dichiarati due ministri pentastellati, Danilo Toninelli (infrastrutture) e Riccardo Fraccaro (rapporti con il Parlamento).

Non altrettanto forte il sostegno della Lega a Milano e a Cortina, forse per le compresenze sui rispettivi scenari di partiti di opposizione o forse perché non ne ha bisogno. L’uomo chiave al Governo, Giorgetti, è infatti della Lega e, in questo momento, il suo capo Salvini comanda a Roma. Zaia invece si è beccato una stroncatura dalla deputata del PD Alessia Rotta. «Il dossier preparato per la candidatura di Cortina alle Olimpiadi non credo andasse oltre la cartellina stampa» ha dichiarato la parlamentare veronese, rinnovando la diffusa critica mossa al Governatore veneto di essere più bravo negli annunci che nella pratica.

Zaia in effetti non ha gestito benissimo la candidatura di Cortina. È partito per ultimo e solo in extremis, appena tre settimane prima della scadenza del termine per presentare le manifestazioni di interesse. Per includere nel progetto l’intero comprensorio delle Dolomiti, è stato costretto a coinvolgere la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia Autonoma di Bolzano. Zaia ha annunciato che aveva la loro adesione ma i rispettivi presidenti, Rossi e Kompatcher, lo hanno smentito. Poi è riuscito a convincerli e ha costituito, ma solo l’11 maggio, il Comitato Strategico per la presentazione della candidatura. Il 26 il Comitato si è riunito a Palazzo Balbi, sede della Giunta veneta, ed ha approvato il «masterplan» che, il 28, il governatore in persona ha portato a Roma a Giorgetti.

È un mistero come questo Comitato abbia fatto a produrre in appena un mese e mezzo un dossier, i cui diversi aspetti, dice il comunicato n. 877 della Regione, sono stati «approfonditi fin nei minimi particolari». Lo ha fatto indirettamente notare il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che finora è quello che si è agitato meno di tutti per la candidatura della sua città. Sala ha, con palese ironia, definito «un piccolo dossier» quello che ha mandato (a differenza di Appendino e Zaia, che hanno portato personalmente i propri) a Giorgetti ed ha fatto presente che servono «quattro-cinque mesi di intenso lavoro» per preparare la documentazione che serve al Cio. I rumors dicono che Milano avrebbe incassato, ufficiosamente, l’appoggio di Malagò e forse questo spiega la flemma del sindaco meneghino.

A metà aprile Zaia è andato a perorare la causa dolomitica al presidente del Coni. Gli ha fatto presente la impronta low cost della candidatura, che infatti utilizzerebbe strutture in gran parte esistenti ed una viabilità su strada e rotaia aggiornata dallo Stato in vista dei Mondiali invernali del 2021, già assegnati a Cortina. Ha evidenziato a Malagò che le Dolomiti sono state dichiarate dall’Unesco Patrimonio naturale dell’umanità e che, nel 2026, ricorrerà il 70° anniversario delle Olimpiadi invernali di Cortina. Tutte belle cose, certo, ma il sottosegretario Giorgetti, con buone probabilità, terrà conto di ben altro. E cioè degli accordi fra Salvini e Di Maio.

