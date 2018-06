Pensioni, presidente Inps: «calo flussi migratori problema serissimo»

Condividi

Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha rilasciato delle dichiarazioni sui migranti che stanno facendo molto discutere. Secondo il punto di vista dell’istituto di previdenza sociale, i flussi migratori sono importanti per l’Italia e servono anche per pagare le pensioni del futuro. «Un azzeramento dei flussi migratori è un problema serissimo per il sistema pensionistico italiano. Avere più immigrati regolari ci permetterebbe fin da subito di avere dei significativi flussi contributivi di ingresso nel nostro mercato del lavoro».

Lapidaria la replica di Matteo Salvini: «secondo Boeri, presidente dell’Inps, la riduzione dei flussi migratori è preoccupante, perché sono gli immigrati a pagare le pensioni degli italiani. E la legge Fornero non si tocca. Ma basta».

