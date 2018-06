Persona LGBT dell’anno: Zoro premiato al Padova Pride Village

Condividi

«L’impegno di Diego Bianchi contro le discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere profuso ampiamente attraverso la tv è tanto più rimarchevole in una persona esterna alla collettività LGBT». Con queste motivazioni ieri sera, Alessandro Zan, Fondatore Pride Village di Padova, ha premiato come “Persona LGBT dell’anno“, il giornalista Diego Bianchi, in arte Zoro, noto al grande pubblico per le trasmissioni tv “Gazebo” e “Propaganda Live” su La7. Un riconoscimento per chi si è contraddistinto per la difesa dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans. Alla consegna del premio erano presenti il Sindaco di Padova Sergio Giordani e Franco Grillini, figura storica del movimento LGBT e vincitore della prima edizione del premio.

«Prendo questo premio come uno stimolo a continuare a parlare dei diritti della comunità LGBT. – ha dichiarato Diego Bianchi/Zoro -. Non perché sono i diritti della sola comunità LGBT, bensì perché sono diritti di tutti. Nel momento in cui qualcuno viene privato dei propri diritti, vengono privati dei diritti a tutti. Sembra una banalità, ma stiamo vivendo dei tempi molto strani, quindi è bene ribadire certe cose anche se possono sembrare banali. I diritti LGBT non sono i diritti di una nicchia».

(Ph. Giacomo De Checchi)