«Post fascisti, Rucco ha tradito la parola data»

È scontro in consiglio comunale a Vicenza sul caso dei post fascisti su Facebook. Come scrive Nicola Negrin sul Giornale di Vicenza a pagina 14, durante la prima seduta in sala Bernarda, i neoeletti nei banchi dell’opposizione hanno attaccato il sindaco di centrodestra Francesco Rucco sul mancato passo indietro dei consiglieri della maggioranza Leonardo De Marzo e Nicolò Naclerio coinvolti nello scandalo.

L’ex candidato sindaco Otello Dalla Rosa, Ennio Tosetto (Vinova) e Giovanni Selmo (Da adesso in poi) hanno accusato il primo cittadino di essersi rimangiato le promesse fatte in campagna elettorale quando dichiarò di voler allontanare dalla propria squadra i responsabili dei post incriminati sui social. Ma Simona Siotto, capogruppo della lista Ruccosindaco replica: «è demagogia, si faccia un passo avanti». Ed il primo cittadino preferisce non commentare: «non mi sembra il caso di rispondere – ha commentato lapidario Rucco a margine della seduta – anche perché non ho sentito critiche sui temi; dunque non volevo innescare polemiche inutili».