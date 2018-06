Salvini: «ho ricevuto oltre 50 minacce di morte». Poi attacca Saviano

Condividi

Il ministro degli Interni e vicepremier, Matteo Salvini, durante un intervento a Radio Capital è tornato sulla questione Saviano. «Nessun ministro è stato diffamato come me, mi sono arrivate oltre 50 minacce di morte. Ministro della malavita Saviano può dirlo a qualcun altro. A me la mafia fa schifo e voglio togliergli fino all’ultima mutanda. Per quanto riguarda la scorta, non sono io che decido. Chi di competenza valuterà».

Salvini ha parlato del vertice Ue: «non mi fido delle parole, vediamo che impegni concreti ci sono perché finora è sempre stato “viva l’Europa viva l’Europa, ma poi paga l’Italia”. Vediamo che principi, che soldi e che uomini ci sono». Infine attacca le Ong: «le loro navi non vedranno più l’Italia se non in cartolina. Fanno politica, mi danno del razzista e del fascista ma, come dicono i militari italiani e libici, aiutano gli scafisti. Ora ci sono due navi davanti alla Libia di Proactiva Open Arms. Chiedo che oggi stesso pubblichino l’elenco dei finanziatori».