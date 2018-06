Seconda vita del serial killer Bilancia: diploma e ora laurea

Condividi

14:00 – Donato Bilancia, 67 anni, è stato condannato a luglio a 13 ergastoli per una serie di omicidi avvenuti nel 1997 e nel 1998 tra Liguria e Piemonte. Bilancia è detenuto nel carcere di Padova e, come scrive il Gazzettino, dopo essere entrato nell’istituto di pena ha preso in mano i libri ed ora parla correttamente tre lingue, inglese, francese e spagnolo. Inoltre si è diplomato in ragioneria ed ora è in procinto di laurearsi.

Bilancia, dopo anni di isolamento e di regime di massima sicurezza, si è iscritto all’università assieme ad una cinquantina di altri detenuti a Padova. In vent’anni di pena, inoltre, ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza dei permessi per andare a trovare l’anziana madre, si è diplomato con 83 centesimi e ora punta alla laurea. Benefici che potrebbero stopparsi qui visto che a breve un giudice dovrà esprimersi sulla richiesta dei legali di Bilancia di estinguere una condanna inflitta nel 2005 per aver picchiato una guardia penitenziaria. (Fonte: Ansa – 11:27)