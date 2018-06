Si fingevano sordomuti per chiedere soldi, 3 multati a Vicenza

Condividi

Sanzionati stamane in centro storico tre minori rumeni che, fingendosi sordomuti, con insistenza e in modo molesto, chiedevano denaro ai passanti per l’apertura di un non meglio precisato centro nazionale per bambini poveri. A seguito delle numerose segnalazioni giunte al Comando, infatti, le pattuglie antidegrado della polizia locale sono intervenute in corso Palladio, dove hanno raggiunto i tre ragazzi intenti a raccogliere le offerte, muniti di penna e modulo da far compilare alle vittime dell’inganno.

Gli agenti hanno quindi identificato i minori e accertato l’inesistenza dell’associazione per cui venivano raccolti i fondi. Di qui la sanzione di 50 euro per mendicità molesta e il sequestro delle somme raccolte pari a 125,87 euro. L’amministrazione invita quindi i cittadini a prestare attenzione a tali ingannevoli raccolte di denaro.