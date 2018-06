Ue 28, accordo sui migranti. Conte: «Italia non più sola»

Condividi

A notte fonda è arrivata l’intesa sui migranti al Consiglio europeo di ieri a Bruxelles. Alle 4.30 del mattino il presidente Donald Tusk ha annunciato l’accordo a 28 sul dossier migranti, dopo 13 ore di trattative. Soddisfatto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «l’Italia da oggi non è più sola».

Angela Merkel ha definito l’accordo «un buon segnale», mentre il presidente francese Emmanuel Macron, ha ricordato che molti avevano previsto «che non ci sarebbe stato un accordo, che sarebbe stato il trionfo delle soluzioni nazionali. Stasera siamo riusciti a trovare una soluzione europea».

Il documento in 12 punti introduce diverse novità, prima fra tutte il principio secondo cui “chi arriva in Italia, arriva in Europa“, ma anche il rifinanziamento del Fondo fiduciario per l’Africa, la necessità di riformare il regolamento di Dublino, l’apertura di centri di sbarco e accoglienza nei Paesi terzi e quelli volontari in Europa.

Fonte: Skytg24

EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration. — Donald Tusk (@eucopresident) 29 giugno 2018

(Ph. Council of the European Union / Facebook)