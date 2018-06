Vertice Ue su migranti, Conte confuso: prima esulta poi frena

Condividi

Sono passate meno di 24 ore dall’entusiasmo esibito dal premier Giuseppe Conte sull’accordo migranti raggiunto durante il vertice Ue. Ieri era uscito sventolando il foglio con l’intesa e annunciando: «da questo Consiglio Ue esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è più sola. È passato il principio che il tema della regolazione delle migrazioni e della gestione dei flussi migratori deve essere affrontato secondo un approccio più integrato, come avevamo richiesto, che riguardi sia la dimensione esterna sia quella interna, sia il controllo delle frontiere. Inoltre, è stato affermato il principio che chi arriva in Italia arriva in Europa. Sui salvataggi in mare si prevedono azioni basate sulla condivisione, coordinate dagli Stati membri».

Questa mattina, però, i toni sono già cambiati. «se avessi scritto io il testo qualcosa l’avrei fatta diversamente, ma non da solo: eravamo in ventotto. Poteva andare meglio». Dubbi condivisi dal ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini (clicca qui per leggere).

Fonte: Repubblica