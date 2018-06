Vicenza, trovato “arsenale” con kalashnikov e fumogeni in garage

Condividi

15:58 – A Vicenza Ovest i carabinieri hanno rinvenuto quello che si potrebbe definire un piccolo “arsenale”, costituito da un kalashnikov con caricatore, due pistole (tra cui una 44 Magnum come quella dell’ispettore Callaghan interpretato da Clint Eastwood), diverse decine di proiettili e munizioni, due giubbetti anti-proiettili, arnesi da scasso e cinque fumogeni da navigazione d’alto mare. Il tutto si trovava nel garage di un palazzo multipiano. I carabinieri non hanno rilasciato dichiarazioni, si sa solo che il proprietario del box sarebbe estraneo al suo contenuto, in quanto affittato.

All’interno del garage c’era anche un furgone Peugeot rubato nel Bresciano, sul quale ora sono iniziati gli accertamenti. Gli inquirenti sospettano che le armi servissero per le rapine, non solo nel Vicentino. Grazie alla collaborazione con i Ris di Parma si sta cercando di capire se siano già state usate. (Fonte: Ansa 14:21)