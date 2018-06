Violenza sulle donne: lui la aggredisce, lei gli stacca i testicoli a morsi

Condividi

A Montecatini (Pistoia) una donna di 22 anni è stata aggredita dal compagno dopo una lite. Entrambi sono rumeni e a quanto pare entrambi erano ubriachi.

Durante la violenta colluttazione la donna si è difesa, come si suol dire, con le unghie e con i denti. Soprattutto con i denti, dato che avrebbe staccato i testicoli dell’uomo a morsi. L’ambulanza lo ha trovato in un lago di sangue, ora si trova in ospedale a Pescia.

(Fonte: Lanazione.it)