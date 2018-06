«Amore, vediamo se il proiettile attraversa il libro»: morto YouTuber [VIDEO]

Condividi

Monalisa Perez è stata condannata a 6 mesi di galera per la morte del compagno Pedro Ruiz, 22 anni, YouTuber del Minnesota, Stati Uniti, che aspirava a diventare famoso grazie a video sconvolgenti.

Nell’ultimo video girato in vita Ruiz ha inserito un libro pesante sotto la sua maglietta e convinto la fidanzata 19enne a sparargli. La sfida era vedere se il proiettile calibro 5 avrebbe trapassato il libro. Ruiz era convinto di no e infatti nel video ripete: «se muoio, sono pronto ad andare in cielo. Se muoio, Gesù mi rimprovererà per aver fatto una cosa stupida. Ma sono convinto che la mia ragazza colpirà il libro e non me». La sventurata ha colpito sì il libro, ma il proiettile lo ha trapassato e Ruiz è deceduto in seguito alle ferite. La 19enne incinta del loro secondo figlio è così finita nei guai.