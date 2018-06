Cacciari contro taglio vitalizi: «c’è chi diventerà povero»

Condividi

Il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari interviene, assieme ad altri 100 ex parlamentari veneti, sul tema dei vitalizi. Come scrive Martina Zambon sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 2, Cacciari si dice fortemente contrario al loro taglio, voluto invece dal presidente della Camera Fico e da tutto il M5S.

«Non è questione di diritti acquisiti – spiega Cacciari – conosco personalmente colleghi che rischiano di finire sotto la soglia dell’indigenza». Anche la presidente del Senato, la padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati, si è dichiarata contraria al taglio dei vitalizi agli ex parlamentari.