City car o Suv? La risposta te la dà Ford

City Car o Suv? Questo è il dilemma. Nel momento di recarsi in concessionaria, è la prima scelta da fare per scegliere un’auto. Entrambe le soluzioni hanno i loro vantaggi: da un lato l’agilità e i consumi delle city car, dall’altro le prestazioni e la comodità dei Suv. Per rispondere a entrambe le esigenze, Ford, accanto al modello rinnovato della Ka+, ha lanciato la versione Suv compatto Ka+ Active.

La nuova Ka+, moderna e giovanile, è dotata con i principali strumenti di connettività, intrattenimento e comunicazione Ford. Pratica ed elegante, Ka+ assicura la massima facilità di manovra e parcheggio anche negli spazi più ristretti: l’ideale per muoversi in città comodamente. Ka+ Active, dall’assetto rialzato e il look grintoso, è il nuovo Suv compatto di casa Ford: un crossover sportivo e scattante, pensato per l’outdoor.

Ka+ Active si distingue per l’accensione automatica di tergicristalli e fari automatici, lo sbrinamento veloce del parabrezza “Quicklear”, i sedili anteriori riscaldabili ed i sensori di prossimità posteriori, tutto di serie. Sul fronte motori, la nuova gamma Ford Ka+ permette di scegliere tra due versioni a benzina da 1.2 litri e tre cilindri – disponibili nelle versioni da 75 e 80 CV -, che garantisce consumi eccezionali ed emissioni di CO2 minime, e, novità, diesel 1.5 TDCi da 95 CV.

Ford Ka+ è più tecnologica che mai: entrambi i modelli hanno in dotazione il sistema multimediale Ford Sync3, in grado di sincronizzarsi con con dispositivi Android e Apple per controllare le app del catalogo AppLink, abbinato allo schermo touch da 6,5″ con funzione “pinch & swipe”. L’estate è il periodo migliore per scoprire la nuova generazione di Ka, grazie ai nuovi incentivi di Estate Ford, con anticipo zero e prima rata a settembre. Per scoprire di più visita il concessionario Mar-Auto.