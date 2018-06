Cottarelli: «senza Monti e Fornero economia italiana sarebbe crollata»

Condividi

L’ultimo rapporto dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, diretto da Carlo Cottarelli, mostra alcuni dati sull’andamento del rapporto tra debito pubblico italiano e prodotto interno lordo. «Il debito pubblico – si legge nel rapporto – è cresciuto dal 116,5 per cento del Pil a fine 2011 al 131,8 per cento del Pil a fine 2017. Questo aumento è avvenuto in un periodo di presunta “austerità fiscale”, il che viene spesso addotto dai sostenitori di politiche di espansione fiscale per sostenere che le politiche di restrizione fiscale sono controproducenti: per effetto di queste politiche il Pil scende e il rapporto tra debito pubblico e Pil aumenta. Nel 2012 la politica fiscale è stata stretta in modo significativo, attraverso tagli di spesa e aumenti delle tasse pari a 2,4 per cento del Pil».

«Senza la restrizione fiscale – prosegue il rapporto – la crisi si sarebbe probabilmente approfondita causando una caduta del Pil nonostante la presenza di politiche fiscali espansive, per effetto dei più elevati tassi di interesse e la maggiore difficoltà di accesso al credito per famiglie e imprese. Il rapporto tra debito e Pil sarebbe aumentato ulteriormente fino al collasso dell’economia italiana».