Donazzan via da Forza Italia, salta gruppo in Veneto

Condividi

L’assessore al lavoro Elena Donazzan ha annunciato ieri che non intende rinnovare la sua tessera di Forza Italia, almeno fino quando non ci sarà il «chiarimento politico» chiesto. Come scrive Marco Bonet sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 3, nel 2015 furono eletti nel Consiglio Regionale del Veneto tre rappresentanti di Forza Italia.

Si tratta di Massimiliano Barison, passato a Fratelli d’Italia, Massimo Giorgetti, che ha dichiarato di non avere più la tessera di Forza Italia da anni e appunto dell’assessore Donazzan che era rimasta l’unica rappresentante in Regione del partito di Berlusconi. Pesano probabilmente le polemiche sulle candidature alle comunali a Vicenza, vinte da Rucco dopo che Lega e Forza Italia hanno accettato di appoggiarlo, ma con l’iniziale rischio di presentare un centrodestra diviso.