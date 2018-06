Migranti, Fico (M5S): «non chiuderei i porti»

Condividi

Il presidente della Camera Roberto Fico (M5S) in visita all’hotspot di Pozzallo in Sicilia, ha dichiarato che le ong hanno svolto un «grande lavoro», aggiungendo: «nel Mediterraneo hanno salvato i migranti. Io i porti non li chiuderei».

Ma il ministro dell’interno Salvini in un Tweet ha ribadito che la nave OpenArms ha salvato migranti in acque libiche, vicino a Malta e che quindi si deve scordare di attraccare nei porti italiani. Il governo maltese, sempre via Twitter, ha però replicato: «Salvini la smetta di dire bugie».

(Fonte: Rainews.it)