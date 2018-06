Saldi estivi al via anche in Veneto: si teme flop

Condividi

In Veneto partiranno sabato 7 luglio i saldi estivi. In Sicilia invece si parte già da domani. Secondo Confcommercio gli italiani spenderanno 230 euro a testa in abbigliamento.

Codacons è molto pessimista, dopo una stagione primaverile a suo dire «deludente». Si prevede un flop per i saldi, cioè un 5% in meno di acquisti rispetto al 2017. Pesano gli acquisti online e la mancata web tax chiesta dai commercianti.

(Fonte: Tgcom24)