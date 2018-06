Vicenza, Rucco estende divieto a roulottes nomadi

Condividi

15:30 – Il Comune di Vicenza conferma ed estende la “zona rossa” per i nomadi. Il sindaco di centrodestra Francesco Rucco ha firmato oggi la proroga per altri cinque mesi dell’ordinanza del predecessore di centrosinistra Variati. Vietate permanenza, stazionamento e sosta delle famiglie nomadi nelle aree di parcheggio con allargamento in diverse vie e piazze della Riviera Berica, nel quartiere Ferrovieri, in zona fiume Retrone, in un’ampia fetta della zona industriale, oltre che in viale Sant’Agostino, sino al confine comunale con Arcugnano.

«Abbiamo deciso di prorogare l’ordinanza – ha siegato Rucco – sino a fine novembre e di inserire tra le aree vietate nuove zone dove sono state riscontrate criticità. Nel frattempo cercheremo di capire se sarà possibile estendere il divieto a tutta l’area comunale, dopo aver verificato la legittimità di questa opzione – conclude – dal punto di vista giuridico». (Fonte: Ansa 29/06 17:48)