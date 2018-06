Viviani: “La poesia è finita”. Ma anche il suo saggio non è granché

Condividi

Siamo tutti, in un certo senso, in attesa di una rivelazione, un segno, la parola definitiva “che finalmente ci metta/ nel mezzo di una verità” per dirla con Montale. E così, da che è uscito questo agile pamphlet, dal provocatorio titolo di “La poesia è finita. Diamoci pace. A meno che…” (il Melangolo 2018), a firma del poeta Cesare Viviani, tutti hanno cominciato a parlarne. Sembra quasi il Cinquanta sfumature di grigio della saggistica. Articoli in ogni dove, citazioni su Facebook. Insomma, ci manca solo di trovarselo tra le corsie del supermercato. Non leggerlo è diventato impossibile, un’eresia – come dire “non mi piace Dante”, o “me ne frego di Ungaretti”.

Il motivo per cui il volumetto di pensieri sparsi sta facendo il giro d’Italia a velocità supersonica è che il poeta in questione dice un mucchio di banalità sesquipedali, professate peraltro da tutti i “versificatori” che tanto critica, ma lo fa con il piglio dell’illuminato. Purtroppo, nel nostro paese, abbiamo la brutta abitudine per cui una persona che si sia distinta, anche in un remoto passato, per meriti artistici, giunta oramai a una certa età, diviene praticamente incontestabile. Potrebbe dire che gli asini volano o che ai serpenti spunteranno le ali nel 2037 e qualcuno, statene certi, le darà credito. Questi i limiti di un senso della gerarchia ottuso, della distorsione mentale causata dalla logica dell’ipse dixit: una cretinata messa in bocca a un poeta, o narratore, conclamato diviene improvvisamente verbo.

Ma andiamo con ordine… Il perno di tutto il discorso sembra essere quello secondo cui la poesia ci restituirebbe “la verità del limite”. Nelle sue parole: “[…] l’essenza della poesia è l’indefinibile, ovvero il limite del definibile (del comprensibile, dell’interpretabile, del leggibile)” e “il fondamento della poesia è il vuoto, l’assenza, il nulla”. Al di là del gusto per il roboante, l’arzigogolamento fine a sé stesso, l’avvitamento praticato come sport e il modo di fare soporifero da professore antipatico, dietro queste parole c’è poco, anzi pochissimo. Che la poesia non abbia la chiarezza della lista della spesa, che vi sia un qualcosa che sfugge a una richiesta assoluta di chiarimento, l’ha capito chiunque sia stato costretto alla stupidissima pratica della parafrasi a scuola. Così come chiunque abbia frequentato anche solo ragioneria, ma in modo fruttuoso, ha intuito che in una lirica le parole “sono le stesse parole dell’uso quotidiano ma, allo stesso tempo, sono completamente diverse, altre”. E fin qui, tutto a posto. Questi concetti Viviani li ripete in tutte le salse, con varie circonlocuzioni, peggio di un vecchio padre che ti ossessioni per l’ennesima volta con un aneddoto risalente al suo servizio militare.

Più problematico è quando si lascia andare a pensieri in stile Osho, come: “La scrittura della poesia ha una qualche relazione con il tempo che ci ha preceduti (prima della nascita) e con quello che ci seguirà (dopo la fine). È desiderio di visitare da vivi gli spazi non vissuti e non vivibili, contigui alla nostra esistenza, e dunque è percezione di limiti insuperabili”. Se la seconda parte in qualche modo può suonare sensata, la prima ricorda quel genere di sparate di fronte alle quali tutti si zittiscono, pur non avendo capito nulla, e, proprio per questo, ognuno crede di aver appena ascoltato un qualcosa di profondissimo. L’unica relazione che la poesia di una persona può intrattenere con il tempo che ci ha preceduti e con quello che seguirà deriva dal fatto che si scrive usando parole che c’erano prima di noi e che, con un po’ di fortuna, ci sopravviveranno. Purtroppo, si può ragionevolmente avere il timore che l’autore volesse dare qui un senso molto più misticheggiante alla sua asserzione.

La cosa non finisce qua. Il peggio di sé Viviani lo dà quando dispensa consigli di critica letteraria: “L’atteggiamento migliore della critica nei confronti della poesia è quello di accompagnarla – compagne di viaggio – senza alcuna pretesa di identificazione o di interpretazione. Mi accosto alla poesia, le chiedo se posso farle compagnia, senza chiederle come si chiama né alcuna altra informazione sul suo passato o sul suo presente”. Anche in questo caso, provate a domandare a dieci persone cosa stia dicendo Viviani e otterrete dieci interpretazioni diverse. Tendenzialmente, a meno che non si tratti di Martin Heidegger, la poca chiarezza maschera scontatezza e nonsenso. Che il critico non debba cercare di ritrovarsi in un testo o non possa ambire ad arrivare al segreto ultimo della lirica è cosa arcinota, per quanto alcuni, in malafede e per motivi ideologici, non si attengano a una simile prescrizione. Che cosa poi voglia dire “accompagnare la poesia” è uno dei tanti misteri della fede sparsi nel testo.

Il resto del volumetto non è da meno quanto a luoghi comuni. Persino l’idea della scissione tra potere e poesia è appena un’ingenua romanticheria per anziane signore. C’è stata e sempre ci sarà una poesia di corte, ma non in ogni sua manifestazione è negativa. Il poeta è un uomo, sta nel mondo, vive un’esistenza, frequenta una sede di partito e spesso e volentieri rientra tra i tesserati. La vita è militanza. Non si può non essere partigiani e non si può, di conseguenza, sperare che la propria poesia sia aliena dalla dimensione politica anche nel senso più basso del termine. Che poi imperversino mafie – soprattutto mafiette, a dire la verità – letterarie, anche quello, con buona pace di Viviani, è costume diffuso e non sempre ha portato a risultati nefasti. Il problema, per farla breve, non sono le amicizie e le affiliazioni sotterranee – che peraltro tutti conoscono, anche se nessuno ha il coraggio di metterle nero su bianco –, ma il fatto che manchino grandi poeti. Per il resto, come in ogni ambito, per uno che arriva in alto con le sue sole gambe, altri cinquanta, persino se bravi, devono tutto a conoscenze, amicizie, cestini di Natale spediti alla persona giusta. Ciò è squallido? Ovviamente! Ma l’uomo fa poesia – un’attività alta – soprattutto per disintossicarsi dalla bassezza prosastica del vivere quotidiano.

Tra le altre questioni, Viviani se la prende con i giovani poeti. Secondo lui – e non ha tutti i torti – la maggior parte sono semplici versificatori. Il loro limite deriverebbe dal non aver adeguatamente frequentato, durante la loro formazione, i nomi più noti della tradizione, da Saba a Raboni, ecc. È oscuro da dove il nostro abbia tratto simili dati, la cui validità ricorda quella dei sondaggi elettorali puntualmente smentiti. Ma, più di tutto, questi si chiamano pregiudizi. Pregiudizi di un grande poeta, ma pur sempre pregiudizi.

Infine, lo scrittore butta lì due o tre pennellate finali di speranza, giusto per non passare per il solito catastrofista. Fondamentale, dal suo punto di vista, per essere poeti, sarebbe evitare internet: troppa chiacchiera. Vero, anche se… Come sempre capita, ogni strumento dà i suoi frutti se messo in mano alla persona giusta. Un cretino userà il web per dissipare il suo tempo giocando al solitario e guardando fotine di donne nude; una persona dotata di testa potrà scoprire e documentarsi, a mezzo di recensioni e quant’altro, sul mondo della poesia, come mai in passato. Ciò che però risulta veramente inaccettabile è l’invito ad appartarsi, a trovare, per usare la sua stessa metafora, “un’isola, dove stare ritirati, in silenzio e solitudine […] dove rifiorisca un’attenzione profonda alle voci e al silenzio”, perché non si può pensare di “mantenere la propria autonomia pur nel chiasso o ai margini di esso”. Qui, davvero, se Viviani non fosse serio, ci sarebbe da ridere. Chi può fare poesia a queste condizioni? Un alto borghese, forse. Ma neppure. Bisognerebbe essere un ricco possidente, campare di rendita come Emily Dickinson. Praticamente impossibile. Dove si potrebbe vivere così? Bisognerebbe davvero cercarsi un’isola… Sempre che questa non abbia un faro comandato a distanza e che l’orizzonte intorno non sia perennemente solcato da navi petroliere in transito.

Spiace dirlo, ma Viviani non vive nel mondo. Oggi il poeta sta in trincea, sotto le cannonate – diverse da quelle di Ungaretti, ma pur sempre di una guerra si tratta – e non può che partire da quello che lo circonda. Non ci sono isole felici, terre vergini, e “l’infinito silenzio” leopardiano possiamo giusto compararlo, con tanta nostalgia, al rumore del martello pneumatico e della smerigliatrice dei muratori che lavorano nel palazzo di fronte. Se non ci credete, provate a tendere l’orecchio.