Bekaert chiude, 318 operai a rischio: «con Jobs Act niente ammortizzatori»

L’azienda belga Bekaert che produce corde di acciaio per pneumatici chiuderà lo stabilimento di Figline Valdarno (Toscana) per spostarsi in Romania e Slovacchia. 318 operai sono a rischio e i sindacati sono in trattativa per cercare di salvare gli ammortizzatori sociali. Come riporta Il Fatto Quotidiano operai e sindacati spiegano che «con il Jobs Act non ci sono più», riferendosi appunto alla riforma del lavoro che non prevede ammortizzatori sociali come la mobilità in caso di delocalizzazione, che è diversa dal fallimento.

Dopo la solidarietà dei commercianti si spera che la politica intervenga contro l’ennesima delocalizzazione. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per una volta sembrano essere d’accordo. «Anche alla luce degli incalcolabili danni socio-economici che tale chiusura arrecherebbe all’intero territorio – spiegano alcuni europarlamentari M5S – l’Ue deve presentare al più presto un’iniziativa legislativa sulla responsabilità sociale d’impresa e rivedere il problema alla radice una sana competizione fra Stati membri non può e non deve continuamente sfociare in casi di dumping sociale».«Qui a Bruxelles coi colleghi Bonafè e Paolucci ci stiamo muovendo in tutti i canali a nostra disposizione per tutelare i lavoratori della Bekaert di Figline – ha aggiunto l’europarlamentare del Pd Nicola Danti -. Ci aspettiamo ora che la commissaria avvii al più presto l’indagine e ci aspettiamo – conclude – che il ministro Di Maio solleciti la Commissione europea in questo senso, come aveva fatto il suo predecessore Calenda sulla vicenda Embraco». (Fonte: Ansa 17:00)