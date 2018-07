Colline Prosecco patrimonio Unesco, Zaia: «ci riproviamo a Baku»

Condividi

Alla fine l’ha spuntata la Spagna con Medina Azahara e la candidatura veneta delle zone del Prosecco Valdobbiadene e Conegliano nel Trevigiano è stata respinta, ma ha ottenuto 12 voti a favore. Il commento del governatore del Veneto Luca Zaia è, proprio per questo, positivo:«entrare con un parere strumentalmente negativo e tornare da Bahrein con il maggior numero di consensi dei delegati – spiega Zaia in una nota -, senza raggiungere tuttavia la prevista maggioranza di 14 per soli 2 voti, è la dimostrazione palese che il dossier sulle Colline del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità è stato redatto correttamente».

«Faremo tutte le integrazioni che l’Unesco richiede e ci rivedremo tra una anno a Baku (Azerbaigian, n.d.r.), alla prossima sessione del Whc» conclude il governatore.