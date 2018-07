Cortina, limitazioni al traffico: cantieri, passi chiusi e blocco tir

Condividi

A partire da metà luglio quattro zone dolomitiche nei pressi di Cortina (Belluno) saranno difficilmente transitabili a causa di cantieri Anas, chiusura dei passi di montagna e divieto di transito ai tir. Come scrive Davide Piol sul Corriere del Veneto a pagina 2 dell’edizione di Padova e Rovigo, si tratta della statale 51 Alemagna, il passo Sella, il lago di Braies e l’A22 del Brennero. In zone ci saranno chiusure parziali, sensi unici alternati e accesso limitato con pass.

Sono stati aperti 3 cantieri dell’Anas per i lavori in vista dei mondiali di sci. Per quanto riguarda il senso unico alternato sui passi di montagna, il presidente della provincia di Belluno si dice fortemente contrario. Anche Federalberghi Belluno non approva il senso unico alternato sul passo Sella, temendo che il turismo possa risentirne.