Gay Pride a Padova, Da Re (Lega): «sono anormali»

Ieri a Padova il movimento Lgbt e tutti i suoi sostenitori, sindaco Giordani in testa, ha sfilato per la città in un lungo corteo a conclusione della settimana del “Padova Pride“. Durante la manifestazione sono comparsi striscioni e fantocci contro i ministri Salvini e Fontana, considerati “nemici” dei diritti dei gay a causa delle loro prese di posizione sulle famiglie arcobaleno.

Come riporta Il Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 5, il segretario nazionale della Lega, il trevigiano Gianantonio Da Re, commenta così le posizioni dei partecipanti al corteo:«boutade come questa sono classiche di questi movimenti. Vorrei capire a cosa serve il Gay Pride. Va a finire che le persone normali rischiano di diventare quelle anormali. Ma gli anormali sono loro. È vergognoso– conclude Da Re – che il sindaco conceda il permesso di fare una manifestazione del genere, una cosa vergognosa con due ministri sbeffeggiati così».