Occidente impoverito, sì. Ma i migranti stanno peggio di noi

«Nessuno può accogliere da solo tutta la miseria e tutto il dolore del mondo»: così si legge in uno dei tanti post su Facebook. Queste parole certamente si distinguono dai più volgari reiterati insulti, da un linguaggio razzista, dalla chiamata in correità di tutti “gli altri” e dall’assoluzione piena di se stessi. Mostrano piuttosto un consapevole pessimismo sulla possibilità di risolvere il problema dell’immigrazione e della presenza accanto a noi di tante persone che versano in condizioni di precarietà a fronte dell’opulenza cui temiamo di dovere rinunciare a causa loro. Eppure, anche questo è un cattivo pensiero che più subdolamente e in modo meno volgare legittima un atteggiamento di disinteresse per il prossimo. Succede qualcosa di simile quando si comunicano i dati sulla povertà crescente in Europa, ma non la si mette a confronto con le ben più drammatiche condizioni dei disperati dei gommoni. Una qualsiasi persona almeno un po’ sensibile si dovrebbe vergognare.

La soglia di povertà nelle nostre città si chiamerebbe abbondanza se confrontata a quella che oggi viene esibita quotidianamente sulle barche, nei campi profughi o nelle baracche in cui vivono tante persone nelle giungle urbane d’Europa. La povertà dei “nostri” vicini e simili ci provoca pena, qualche volta anche solidarietà e più spesso curiosità su come è potuto succedere pensando che possa capitare anche a noi. La miseria delle persone sui gommoni invece ci infastidisce. Reagiamo autogiustificandoci che «non possiamo accogliere da soli tutta la miseria del mondo» (excusatio non petita), così che andiamo in cerca delle loro colpe o di quella degli scafisti o dei loro governi e, nel migliore dei casi, dei nostri governi che avrebbero provocato la loro povertà. Poiché “loro” sono “altro” (un oggetto unico), ne viene preclusa persino la dignità di essere almeno “altri”, ciascuno un individuo: per “noi” sono solo un problema di cui non possiamo farci carico e soprattutto non vogliamo. Non possiamo non ricordare il senso della colpa personale indistinta da quella collettiva narrato da Dostoievskij nei “Fratelli Karamazov” ed esemplificata nella celebre frase: «Ognuno è colpevole del male commesso da qualsiasi altro. E io mi batterò per tutti loro perché deve esserci qualcuno che si batta per tutti loro».

È talmente ovvio che non possiamo farci carico di tutta la miseria del mondo che è odioso ripeterlo. Se anche volessimo, ci sarebbero tanti diversi modi per farlo, molti modi di pensare al senso e alle forme dell’ingiustizia. Quindi l’indelicatezza della frase non sta nella sua crudele veridicità, quanto nel fatto che viene posta all’inizio di un discorso e ne determina l’argomentazione e la conclusione. Se si affermasse che «ciascuno ogni giorno deve impegnarsi per accogliere e temperare il dolore dei poveri della Terra pur sapendo che non potrà mai eliminarli», si esprimerebbe un pensiero civile. Si potrebbe persino sostenere che il nostro continuo produrre (e godere della) ricchezza alla lunga andrà a vantaggio anche dei più poveri. Si potrebbe pensare che non si debba aiutare chi specula sulla pelle dei migranti e quindi essere severo nel respingerli. Si potrebbero trovare mille scusanti non del tutto di comodo. Ma sempre partendo dall’idea che una persona civile non può sopportare la povertà dell’altro senza pensare immediatamente a come risolverla considerandola un problema di tutti e soprattutto di noi ricchi di denaro e di spirito. Se poi uno non se la sente di essere buono e generoso, si astenga pure dall’impegno e difenda come crede il proprio comportamento. Ma almeno non si faccia un vanto del proprio egoismo.