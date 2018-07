Olimpiadi 2026, M5S dice sì: Torino candidata

Condividi

10:25 – Torino ha ufficializzato la sua candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Dopo le perplessità sollevate dal Movimento 5 Stelle in consiglio comunale e l’avvertimento della sindaca Appendino, che aveva ventilato l’ipotesi dimissioni in caso non fosse stata approvata la candidatura, è arrivato il via libera. Ieri sera il vicepremier e ministro pentastellato Luigi Di Maio ha partecipato direttamente alla riunione tra la Appendino e la maggioranza. «Siamo compatti nel mandare avanti la candidatura. I rapporti sono ricuciti» ha dichiarato la sindaca.

Sono stati inseriti nel progetto alcuni punti imprescindibili per il Movimento. Per esempio la trasparenza, l’attenzione al bilancio, il fatto che l’organizzazione sia una strategia a lungo termine per la città e le transazioni blockchain, per contrastare eventuali fenomeni legati alla corruzione o a infiltrazioni mafiose. In questo senso i grillini hanno chiesto la collaborazione dell’Anac di Cantone per la verifica degli appalti. Altro punto fondamentale è l’azzeramento del consumo di suolo, l’obbligo di non impiegare lavoratori senza pagarli e di prestare attenzione all’ambiente. (Fonte: Ansa 00:00)