Padova, disoccupato viveva in auto: aiutato da giornalisti

16:40 – Antonio Pedicini è un ex grafico di Pomigliano DArco (Napoli) che da qualche tempo, dopo aver perso il lavoro, viveva nella sua auto in un parcheggio di Padova. Una gara di solidarietà lanciata da Giuliana Lucca di Canale Italia su Notizie Oggi ha fatto sì che una casa di accoglienza di Monselice potesse occuparsi di lui.

Pedicini comincerà domani lunedì 2 luglio a lavorare per una ditta che si occupa di lavori stradali e andrà a vivere presso la struttura del Padovano. «Ritengo che ci sia una stortura del sistema – ha spiegato la giornalista Lucca – se in questo caso un giornale e un programma televisivo come il mio hanno dovuto supplire alle istituzioni, facendo da collante – conclude – tra la domanda d’aiuto e l’offerta di un lavoro e di una casa». (Fonte: Ansa 12:52)