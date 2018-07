«Pfas, solo Procura Vicenza può salvarci»

Condividi

Caro direttore,

la Giornata del 22 aprile, con i fatti successivi, segna una svolta per il mondo dell’industria e delle istituzioni, giunte ai ferri corti della reciproca combine. Tanto corti da tentare di insinuarsi nella parte più fragile del movimento cittadino, come il liquame di ogni potere cerca di fare da quando mondo è mondo.

Per accelerare questa svolta e stoppare le ingerenze consegniamo per iscritto i 10 punti “sine qua non” di Greenpeace proclamati a voce da Giuseppe Ungherese il 22 di aprile di fronte alla Miteni, rinforzati dagli ultimi due articoli di Marco Milioni, ai quali aggiungiamo 10 questioni irrisolte sulla querelle pfas, con relative ipotesi di risposta.

Tutto ciò mette la Procura di Vicenza di fronte alle proprie responsabilità, facendo essa stessa cerniera o rottura radicale di questa svolta. Se la Procura di Vicenza non procederà prima della scadenza della valutazione di concordato, almeno con il sequestro cautelativo delle proprietà e dei beni dell’azienda, sarà legittimo da parte nostra chiedere al Parlamento l’allontanamento dell’indagine dalle mani di Cappelleri. E di lottare per far chiudere i rubinetti dell’azienda, che continua a produrre e ad inquinare, mediante un presidio permanente. Sono certo che genitori, padri e madri, attivisti e giovani delle aree contaminate non si tireranno indietro.

La data di scadenza per il concordato è il 16 settembre 2018. Quella dell’anno da noi concesso, dopo la visita di Bilott, il 1° ottobre 2018. Sia chiaro: lo strategico impasse, con tanto di procedura fallimentare, in continuità, richiesta dall’azienda, ha come scopo ciò che già avevamo anticipato “da tempo”: il temporeggiamento, funzionale al risultato più efficace di una metabolizzazione del crimine a timer programmato, ossia la sua espulsione dal corpus cittadino con il minimo dei danni per i responsabili. In parole semplici: perdere tempo per non perdere denaro (pagare la bonifica, i risarcimenti, i creditori, i prestatori d’opera, gli operai) ed evitare la pena, il carcere. I proprietari della multinazionale ICIG hanno un nome e un cognome, come gli amministratori e i dirigenti della Miteni. E tutti sembrano recitare la stessa preghiera.

Sotto questo mantra ogni mossa viene pensata: dall’imbonimento delle masse messo in opera con sottile ingerenza tra le parti più fragili del movimento cittadino, per romperne la molteplice compattezza a la notevole forza dimostrata attraverso la diversità, fino al ritardo ingiustificabile di procedure promesse e annunciate ufficialmente. Con l’unica attenuante, spannoveneta, che caratterizza il Nordest e che è scappato dalle mani degli stessi colpevoli: la Regione Veneto non sa come uscire da questo “disastro di massa” nel momento in cui emergerà in tutta la sua gravità. Sulle tavole degli italiani. Nelle corsie degli ospedali. Un suicidio preterintenzionale. Che va oltre le intenzioni degli ottusi amministratori veneti.

Per questo la giustizia deve intervenire ora. Altrimenti Zaia, Coletto, Bottacin, Mantoan, Variati e altri tristi figuri di questa comparsa tipicamente veneta, elargitori di permessi – di cui la Procura dirà il bene e il male – non potranno più camminare nelle loro città, nei loro paesi, per la paura di incontrare un padre e a una madre che hanno un figlio con un cancro ai testicoli. Un nascituro senza esofago. Una prole minorata.

Solo degli amministratori stolti come sono i nostri non arrivano a capire il pericolo sociale che stanno accendendo. L’imbarbarimento della massa da loro innescato. Attraverso il liquame non solo nelle tubature, ma anche delle procedure e delle intelligenze. Di cui i Pfas sono simbolo e sostanza concreta. Imbarbarimento di cui diventeranno essi stessi vittime. Solo la Procura può salvarci dal baratro che quella svolta, se sbagliata, porta con sé. Solo una giustizia precisa, intelligente e risoluta salva una civiltà dal proprio declino.

Alberto Peruffo

Montecchio Maggiore, zona contaminata

Foto di Marta Bortoli