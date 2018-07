Pontida, Salvini: «governeremo per 30 anni»

Condividi

Oggi si è tenuto il raduno della Lega a Pontida, il primo senza Bossi e Maroni. E anche il primo da ministro dell’interno di Matteo Salvini. Dopo aver ricordato Buonanno, sindaco leghista scomparso in un incidente stradale ha anche ricordato Gianfranco Miglio, l’ideologo delle macro-regioni e della prima Lega.

Salvini ha poi ribadito la necessita di eliminare la legge Fornero. Ha anche rassicurato sulla tenuta del governo dicendo che nel Movimento 5 Stelle ha trovato persone oneste e che l’alleanza è solida. «Non ci faranno litigare – ha detto Salvini – ma se i porti si chiudono o si aprono lo decido io. Voglio fare il ministro dell’interno e il segretario della Lega per lungo tempo» ha aggiunto. «Per dare un futuro ai nostri figli e per evitare che scappino all’estero – ha spiegato -, sono pronto a ignorare i limiti sul deficit imposti da Bruxelles. Prima viene la felicità dei popoli. L’Italia che voglio governare – ha aggiunto – non per 5 mesi o per 5 anni, ma per i prossimi 30 anni, è un’Italia che non ha paura di niente e nessuno, orgogliosa e bella». Sfoggiando un rosario realizzato da una donna immigrata e regalatogli da un prete, Salvini ha poi concluso facendo giurare la folla di non mollare mai.

(Ph: Facebook – Matteo Salvini)