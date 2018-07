Ragazza dà cibo allo squalo. E lui…[VIDEO]

Condividi

Dai una mano e si prendono tutto il braccio. Quanto spesso capita di sentire questa frase. Ed è vera, soprattutto se si tratta di squali. Lo sa bene, adesso, Melissa Brunning, turista che stava visitando un centro di studi sugli squali in Australia e ha pensato di sporgersi dall’imbarcazione per dare da mangiare con le mani agli squali, come se avesse a che fare con scoiattoli o piccioni.

L’animale non si è accontentato di un bocconcino e ha preferito mangiarsi tutta la ragazza. Per fortuna per lei, dopo essere stata trascinata in acqua dallo squalo, è stata subito soccorsa e tratta in salvo. Ha riportato solo la frattura del dito.



(Ph: YouTube – 7News)