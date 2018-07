Ricky Bizzarro: «Treviso migliorata da Manildo. Ma anche Zaia non é male»

Condividi

«Vuto un punto de vista originae? Va’ da Ricky Bizzarro!». E così ho fatto. Riccardo Bizzarro, in arte e per gli amici Ricky, è a Treviso un talismano vivente contro la normalità intesa come grigio perbenismo: bizzarro, appunto. Ma anche molto trevigiano. E non solo perchè, tanto per dirne una subito, la sua pagina Wikipedia è scritta integralmente in dialetto, o perchè se giri con Ricky nei bar del centro è un tutto salutare tutti, come se il sindaco fosse lui. No, piuttosto perchè, più che altro, è trevigiano doc (nato nel ’62 qui), ma diverso. Diverso dallo stereotipo che vorrebbe il trevigiano medio, antropologicamente parlando, come un piccolo Gentilini (una volta) o un piccolo Zaia (ora). Anche se su quest’ultimo, come vedremo, regalerà una “sorpresa”.

NATIVI (MORTI) DIGITALI

Musicista che inizia nei primi anni ’80 da rockettaro «in cantina», noto ai più per essere fondatore e leader dei Radiofiera (8 dischi all’attivo, con uno nuovo in programma), ha sempre coltivato il lato culturale, giornalistico e critico. A partire almeno da quando aprì i battenti di un giornale diretto da lui e Beppe Mora («oggi uno dei più grandi vignettisti d’Italia e secondo me europei»), dal titolo “Veneto in musica”, un tabloid che si occupava anche di cultura. Il suo mondo era quello delle feste, della notte, dei locali, ma non solo per evadere e basta, ma per conoscere persone: «la vita è frutto di tanti incontri, ma con l’occhio aperto verso quelli con le persone-totem, come le chiamo io, che ti fanno svoltare. Per uno di questi è stato Carlo Casale, proprietario dello Shindy (storica discoteca di Bassano, ndr), che m ha insegnato a fare il dj». Disk jockey in tutti i club rock veneti, dal Vinile al Magic Bus, organizzatore di centinaia di concerti, anche grossi (Manu Chao e Levine solo per fare due nomi), Bizzarro ha visto passare i “cadaveri” non solo di tanti covi notturni per giovani, ma degli stessi giovani come categoria: «non vanno più ai concerti e non vivono più la notte come un tempo non per mancanza di soldi, che è una scusa, ma perchè non c’è più quel fattore di appartenenza a una tribù che la musica dava quando eravamo ragazzi noi. O meglio c’è ancora, come con la trap adesso, e il mondo va avanti, ma una volta il livello artistico era molto più alto, adesso il business aspetta quel che esce dai talent show. Il riciclo generazionale ora non c’è, ma sono convinto che tornerà, perchè come esseri umani avremo sempre bisogno di emozionarci». Tornerà, ma chissà in che modo. A imperare in questo momento storico è il ripiegamento in sè stessi sui internet, sui social. «Vero, l’approccio è diverso perchè è dato dal digitale: tutti sanno un po’ di tutto, ma nessuno sa bene cosa. La conoscenza è continua e velocissima, ma non approfondisci più niente. Sarà mica un caso che il QI è calato di 2-3 punti: è venuta meno la capacitù di analizzare».

IMMAGINAZIONE NON PIU’ AL POTERE

In tutto, musica compresa. Manca la voglia di far fatica. «Certo. Noi, della nostra generazione, ancora oggi quando suoniamo proviamo, riproviamo, stiamo lì finchè non troviamo la forma giusta, perchè quel che compongo deve prima di tutto piacere a me». I ragazzini di oggi, in media, son più intenti a farsi i selfie in doccia. «Ho scritto un libro, “Bizzarrie”: ci ho messo tre anni. E nel 2019 ne uscirà un altro, che sarà una raccolta di racconti brevi, in cui partendo dalla mia autobiografia parlo delle trasformazioni sociali a Treviso, della dissoluzione di un mondo antico, delle enclaves che resistono al tempo, spazzate via fra ’70 e ’80 dall’eroina da un lato e dalla televisione privata dall’altra. Nessuno, allora, ci educò ad affrontare queste novità. Si era adolescenti, la fase più pericolosa dell’esistenza». Facendo il confronto con quelli di oggi, Bizzarro vede una continuità che poi è la costante di questa difficile e bellissima età: «come allora, anche adesso chi si droga o si ubriaca lo fa per vivere tutto l’iter, diciamo, dello stare in una comunità, in un gruppo: ti senti accettato, non vuoi essere escluso. E’ il discorso della tribù». Ma le identità tribali di trenta o quaranta anni fa (punk, metal, ecc) avevano un’estetica e anche un modo di fare, dei miti precisi, insomma erano quel che si definiscono subculture. Ora c’è tutto e niente, appesi ciascuno al caos del web. «Prima della tv, per tornare ancora indietro, tu potevi solo immaginarti, che so, Cortina: poi, la vedevi, e l’immaginazione è venuta via via meno. E così anche la capacità di pensare. E questo si riflette, ancor più oggi con internet, nel fatto che uno qualsiasi possa pensare di poter scrivere una canzone, o di mettersi a fare politica, vedi Razzi. Dalla democrazia siamo passati all’anarchia».

CONOSCERE IL PASSATO PER SUPERARLO

Ma come, il rockettaro e spirito libero Ricky Bizzarro che mi fa l’elogio dell’ordine? «No, sono un libertino io, figuriamoci. Ma la democrazia va rivista, sì. Anche se a dirlo ti danno del fascista o del comunista. Manca l’educazione a scuola, tutti si sentono in diritto di dire qualsiasi cosa. Mio padre si vergognava della sua ignoranza, ora i padri vanno a picchiare i professori se mettono un brutto voto ai figli. Sì, ci vuoe un recupero dell’autorità, considerata come autorevolezza, non come autoritarismo». Nel suo piccolo, Bizzarro contribuisce a educare con uno spettacolo sulla Grande Guerra, “Dalla terra di nessuno”, che narra dell’ultimo anno di trincee, nel 1917-18: «è venuto un bel lavoro, per conoscere la guerra così da non farla più. O almeno contenerla il più possibile, visto che bisogna ammettere che la guerra è insita nell’animo umano, con tutte le virgolette del caso è una “necessità” dell’uomo». Opinioni non scontate, per chi scriveva da editorialista per la Tribuna, quotidiano locale certamente più orientato a sinistra che a destra. Epici i suoi scontri, «da don Camillo e Peppone», con l’ex sindaco leghista Giancarlo Gentilini: «m interessava sottoporre a critica un certo lessico, un modo di comportarsi, dopodichè se, per dire, le mura della città sono messe bene, io ero e sono contento». Come dire: un conto è riconoscere i meriti amministrativi, un altro è il giudizio politico e culturale. «Lo criticavo quando, per ciapar i voti dei pajassi, faseva el pajasso. Volevo far capire che la cultura è importante, perchè ti dà una visione». Finita definitivamente l’epoca Gentilini, ora «si è moderato tutto. Zaia è un leghista, ma è autonomo da Salvini, è un politico che pensa al bene del suo territorio». Urca, questa è grossa. «Guarda, se proprio devo definirmi ti direi che sono antifascista, ma anche questa ha parola ha perso significato. E’ antifascista bruciare le macchine ai cortei? Difficile trovare un’etichetta oggi. Le ideologie del passato sono morte, anche se resistono ancora come strascichi. Prendi l’immigrazione: come si a dire tutti fuori o tutti dentro? Ragionevole è una via di mezzo. Non si può più pensare a slogan».

“ME CIAMO FORA”

Nella sua Treviso però ne è passata di acqua sotto i ponti. Per esempio: anche se il neo-sindaco Conte, sempre leghista, ha dichiarato che lui personalmente non officerà le unioni gay, nessuno sembra contestarle in sè. «E’ come quando dall’asfalto che spunta fuori l’erba: non puoi fermare la natura e il corso della Storia. La vita trova sempre uno spazio. Il problema dei politici è che semmai inseguono troppo la realtà del momento, il sondaggio settimanale, e non si prendono più la responsabilità di dare una direzione e l’esempio. Ma io resto ottimista: persone con cervello ce ne sono, almeno quelle ti danno un sollievo». E fra costoro, Bizzarro mette l’ex sindaco di centrosinistra Manildo: «ha risollevato la città, diciamolo. Le critiche che gli piovono ora sono di cattivo gusto, i panni sporchi non si lavano in pubblico. Il suo errore è stato di non cambiare chi era al suo fianco in giunta dopo due anni, e questo suo atteggiamento è stato scambiato per arroganza. Se lo avesse fatto, se la sarebbe giocata alla grande secondo me. Lascia una Treviso dove si sta bene, e chi dice il contrario non vive qua. Altro che “degrado”, come ha ripetuto il centrodestra in campagna elettorale». Ricky nel 2013 si era candidato in una civica per Manildo, ma ricorda: «dicevo a tutti: non votarmi. E per 4 voti non sono entrato in consiglio comunale. Dopo qualche giorno dalle elezioni ho scritto un articolo citando una mia canzone: si intitolava “Me ciamo fora”. Ora spero nasca un’opposizione che qui non è mai esistita. Con giovani che studiano, prima di parlare». Oggi come oggi, sarebbero una felice bizzarria.

Foto di Raffaella Vismara