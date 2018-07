«Salvini, se Italia non vuole migranti smetta di sfruttare l’Africa»

Condividi

Caro direttore,

in questi primi giorni di nuovo governo ho sentito i discorsi del ministro Salvini, letto i suoi post e ascoltato le sue interviste. Bisogna senz’altro riconoscergli un’abilità politica e umana importante, è riuscito a dare prova del fatto che si impegnerà per quello per cui ha combattuto in una campagna elettorale che sembra non ancora terminata. L’immigrazione non è uno dei problemi più gravi del nostro paese, ma è quello più evidente perché apparentemente meno complesso. È dunque facile farlo diventare il principale campo di battaglia in poche settimane.

Mi sono chiesta se davvero gli interessi porre un freno alla questione immigrazione e, essendo in tendenziale buona fede verso il genere umano, mi sono risposta di sì. Affrontando però per lavoro e per studio questioni di economia, politica e immigrazione, mi sono chiesta se davvero Salvini non colga il nocciolo fondamentale della questione, oppure se faccia più comodo così: una lettura superficiale del fenomeno dettata dalla necessità intrinseca di chi fa politica di rendere semplici le cose difficili. A questa domanda non ho saputo rispondermi. Perché il nocciolo della questione non era la nave Aquarius cui è seguito uno sbarco a Catania di oltre 900 migranti passato sotto silenzio, come non è la nave di poveracci in attesa che qualcuno decida che ne sarà della loro vita. Il problema non sono gli immigrati che rubano un lavoro che gli italiani preferiscono non fare a costo della disoccupazione, e non sono i sindaci italiani che dicono di aprire porti da Salvini mai chiusi. Capisco che sia lontano dalle richieste del suo elettorato, dal quale mi escludo, ma il suo ruolo richiederebbe uno sforzo di onestà intellettuale maggiore.

Il ministro Salvini vuole davvero avere meno migranti in Italia? Perché se così fosse, come tutti i “problemi”, non verrà risolto fino a che non si andrà a scavare a fondo delle ragioni per cui centinaia di migliaia di Nigeriani, per esempio, sbarcano sulle coste europee. Mi riferisco alla Nigeria perché costituisce la seconda economia africana, ha una media di oltre cinque figli per donna (5.59 per precisione) e un tasso di crescita della popolazione che porterebbe la Nigeria da 180 milioni di abitanti oggi a 509 milioni nel 2050. Lei saprà come me quanto la Nigeria viene aiutata “a casa sua”, è così aiutata che i vertici di Eni e Shell sono sotto accusa per aver pagato una cospicua tangente al precedente governo nigeriano. Lo sa quanti territori ha inquinato la nostra azienda Eni? Ha mai sentito parlare della comunità indigena Ikeberi? Dati alla mano anche su Salini-Impregilo e le due maxi dighe in Etiopia, incuranti dei danni alle popolazioni locali.

Il “problema” non è dove attracca la nave Aquarius, il “problema” è perché migranti della Nigeria (e di altri paesi africani) partono dalle loro case, attraversano un inferno fisico e psicologico fino alla Libia e poi salpano verso l’Europa, con una buona dose di rischio di rimanerci annegati nel nostro ricco e prospero Mare Nostrum. Il problema è che i cosiddetti “migranti economici” decidono di emigrare per mancanza di lavoro, di istruzione, di prospettiva. Scappano per campare, per usare toni da campagna elettorale. E allora io mi chiedo, e lo chiedo al ministro Salvini, ha più senso fermare la nave Aquarius e chiudere i porti o farsi una bella chiacchierata con manager delle più grandi imprese italiane ed europee che saccheggiano di petrolio, oro, diamanti, rame, zinco o quant’altro i paesi africani senza lasciare loro la minima possibilità di sfruttare la loro terra? Perché se il petrolio si tira fuori grezzo, grazie a licenze ottenute con tangenti e distruggendo comunità locali (ma anche quando si estrae in perfetta regola), esportandolo e raffinandolo nei nostri paesi, me lo spiega come pensa che l’Africa possa smettere di sputare fuori la sua gente?

Tralascio questioni morali che non appartengono a questa fase storica, mi limito a sottolineare l’ipocrisia di chi sa che buona parte delle ragioni per cui l’Africa non si è sviluppata sono legate a politiche occidentali volutamente erronee: abbiamo (l’Occidente ha) applicato all’Africa politiche diverse, in alcuni casi diametralmente opposte, a quelle che abbiamo usato noi per svilupparci nei secoli che hanno seguito la Rivoluzione Industriale. Abbiamo dato consigli erronei, abbiamo colonizzato, estratto qualsiasi tipo di risorsa estraibile, però gli esseri umani no. Io la chiamo ipocrisia, ma sono aperta a suggerimenti. Ho una posizione critica quasi quanto quella di Salvini su un’Europa stanca, diseguale e poco democratica, ma lo sa il ministro quanti fondi per la cooperazione e lo sviluppo partono dall’Europa e dall’Italia, per andare (dove, come e perché si sa poco) in Africa? Tanti. E il Fondo Fiduciario per l’Africa a cui l’Italia contribuisce con 102 milioni di cosa si occupa precisamente? Sono tanti e mal spesi, mal usati, poco indirizzati a politiche di sviluppo che permettano a paesi africani di crescere in termini di domanda, di creazione di lavoro, e di benessere sociale. Se staranno meglio a casa non partiranno. Ho avuto conversazioni con un numero sufficiente di migranti per sapere che se a casa loro avessero di che vivere non verrebbero a bussare alle nostre porte. O almeno non con questa insistenza. Allora forse non ci vorrebbe più fermezza e trasparenza sull’uso che viene fatto di questi fondi?

Quanti di questi fondi sono stati spesi per politiche di industrializzazione (perché lo sviluppo dall’Europa, agli Stati Uniti, alla Cina oggi si ha solo tramite la creazione di lavoro formale, aumento dei salari, e in gergo tecnico “upgrading” dell’intero sistema economico) in Africa? Sono queste le domande da porsi e porre alzando la voce. Tutto il resto rimane un titolo sui giornali con poco seguito. Salvini ci rifletta. Magari sono cose noiose, appunti di chi studia e sa che la politica economica costruisce la narrazione del mondo in cui viviamo. Solo cambiando quella cambieranno dinamiche che le fanno avere troppe facce africane per strada. È passato il tempo delle elezioni. E speriamo anche quello da panem et circenses. Buon lavoro al ministro Salvini.

Carla Ricci