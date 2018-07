Uruguay-Portogallo, il “maestro” Tabarez batte la stella Ronaldo

Condividi

La vittoria per 2-1 dell’Uruguay sul Portogallo ai Mondiali di calcio in Russia non è solo un risultato calcistico. Avrà forse fatto sorridere alcuni vedere l’allenatore uruguayano stare sempre seduto in panchina. E le poche volte che si è alzato ha dovuto ricorrere all’aiuto di una stampella. Forse alcuni hanno pensato: “ma non può andare in pensione? Non trovano un allenatore più giovane?”.

Certo, ci sono i due splendidi gol di Cavani, ex Napoli, e c’è la sconfitta della stella Cristiano Ronaldo, che da solo ha vinto metà dei palloni doro degli ultimi 10 anni. L’altra metà l’ha vinta Messi, anche lui a casa. Ma il vero protagonista è Oscar Washington Tabarez Silva, classe 1947, in passato al Cagliari e al Milan, soprannominato il “maestro” per il suo lavoro di insegnante. Nel 2016 gli è stata diagnosticata la sindrome di Guillain-Barré, una neuropatia cronica che attacca il sistema motorio. Ciononostante dichiara di voler proseguire come allenatore. Un’ostinazione che può sembrare insensata forse, soprattutto per chi sta fuori dal mondo del calcio. Ma basta guardare una partita dell’Uruguay per capire che i giocatori sono devoti al “maestro” Tabarez e lo rispettano come un padre. Questo spirito di attaccamento, solidarietà, fiducia, affetto, sono elementi a volte molto più performanti delle doti tecnico-calcistiche, che comunque non mancano nella Celeste di Cavani, Suarez, Bentancur e Laxalt.

T.D.B.

(Ph: Twitter – Tutticonvocati)