Venice Summer Music cancellato, a rischio dj set Kygo

Il concerto del 28 luglio di dj Kygo (in foto) al parco San Giuliano di Mestre è a rischio dopo la cancellazione della giunta comunale del Venice Summer Music, in quanto non stava vendendo abbastanza biglietti. Come scrive Roberta De Rossi su La Nuova Venezia a pagina 27, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale Davide Scano chiede al sindaco Brugnaro «chi risarcirà il danno, anche morale, di tutti coloro che hanno creduto ai proclami entusiastici dell’amministrazione (prenotazione biglietti, hotel, ferie, ecc.) e di quantificare economicamente il costo di tutte le riunioni che si sono svolte per l’organizzazione e lo studio dell’evento, a livello comunale e di società partecipate».

«All’orizzonte – aggiunge Scano – sembra esserci un nuovo flop per l’Amministrazione, al pari di quello registrato l’anno scorso per l’annunciato concerto dei Rolling Stones, poi deviato a Lucca. Gli unici concerti o manifestazioni che appaiono andare a buon fine – conclude – sono quelli in cui c’è un coinvolgimento di artisti vicini al sindaco, come Zucchero e Red Ronnie».

(Ph: Facebook – Kygo)