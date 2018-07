«Vi spiego come funziona l’oroscopo. E le previsioni per l’estate»

Condividi

L’estate è finalmente arrivata: tempo di sole, mare, e oroscopi sotto l’ombrellone. Per scoprire cosa hanno in serbo le stelle per i mesi estivi, siamo andati da Susy Grossi. Una carriera lunga oltre 30 anni, prima sulla carta stampata (dal Giornale di Vicenza a riviste come Donna Moderna, Annabella e Sirio), per poi approdare in tv su Sky, dove per 9 anni ha condotto la sua rubrica su Casa Alice, e in radio: «per tanti anni a Radio Montecarlo, adesso lavoro con Radio Italia e altre emittenti locali. È molto divertente, perché ti permette di avere un contatto diretto con le persone che interagiscono». Non a caso, pubblica ogni settimana l’oroscopo sul suo profilo Facebook, che è seguitissimo. «Il mio è il lavoro più bello del mondo», afferma orgogliosa.

Ma come funzionano le previsioni dell’oroscopo? «L’astrologia è la psicologia degli antichi», spiega. «È una materia umanistica, che si basa su simbologie: non è la rotazione dei pianeti che ci influenza, ma quello che rappresentano, il simbolo, a essere importante. Ogni cosa nel creato segue le stesse leggi». E l’oroscopo «è la polaroid di un momento» che «indica le caratteristiche di una persona: mentali, fisiche, comportamentali, relazionali, ecc. Il limite è nell’interprete». Il tutto si basa «sulla stagionalità. Per fare un esempio: perché l’Ariete è così forte, focoso, grintoso? Perché nel periodo dell’equinozio di primavera si esce dalla stasi invernale che ha investito Capricorno, Acquario e Pesci e quindi c’è bisogno di uno slancio energetico formidabile. Caratteristiche che vengono indicate dai pianeti dominatori del segno: sole e marte, il massimo dell’energia».

In pratica l'”infrastruttura” delle personalità è legata a doppio filo ai corsi e ricorsi storici, scanditi dal moto degli astri. Una disciplina millenaria che risale ai tempi dei Sumeri e la cui (ri)scoperta ai giorni nostri ne dimostra «la validità nella capacità di interpretazione, del carattere e degli eventi». Una dignità che tuttavia non è affatto scientificamente riconosciuta. «Il fatto che non si studi astrologia nei corsi di psicologia è una mancanza globale. Un mancato riconoscimento allo sforzo degli antichi per codificare certi comportamenti, certi caratteri. È uno sbaglio sostanziale». E agli scettici risponde: «mi dispiace per loro. Non ci credono perché non conoscono l’astrologia, o perché la conoscono solo in modo superficiale. A loro dico: verificate. Fatevi fare l’oroscopo da qualcuno di serio e scoprirete che è assolutamente aderente al vostro modello psicologico e può darvi delle indicazioni che altre discipline non riescono a dare».

Venendo a questa estate 2018, «non sarà caldissima, perché c’è Marte in un segno molto raffreddante come l’Acquario, ma potrebbe essere un po’ più lunga. E poi è un’estate attiva, in cui molte energie assopite negli ultimi tempi si risvegliano: Urano nel Toro dà una bella scossa, che mancava da 84 anni, mentre Giove in Scorpione agevola le questioni economiche. A livello generale c’è una condizione di grande vivacità e intraprendenza che fa bene all’Italia, che sta cercando di scrollarsi di dosso certi parametri superati e paralizzanti». I segni d’Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, sono quelli favoriti. «È un momento che vede il coronamento di desideri e aspettative. I segni di Terra, invece (Toro, Scorpione e Capricorno), possono giocare buone carte in una capacità imprenditoriale attiva. I segni d’Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) hanno un’energia nuova e anche un pizzico di “cattiveria” in più. I segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), infine, sono più riflessivi rispetto alla loro natura e devono correggere la rotta». Vediamo allora cosa dicono le stelle per luglio e agosto, segno per segno, con una particolare attenzione alla sfera relazionale e dell’eros.

Ariete

Per molti l’estate rappresenterà l’inizio prepotente di una nuova avventura, di una rinnovata fase nella quale vincere impedimenti e certe remore è il messaggio chiaro delle stelle. La vostra impulsività vi aiuterà a conquistare ciò che vi appassiona e vi piace. Sentimenti in pole position: Marte in Acquario favorisce tattiche e strategie efficaci, anche se, con il suo contrasto fra Venere in Leone a inizio estate, la conquista potrebbe essere difficile e non immediata. Luglio porta con sé riavvicinamenti e nuove speranze, mentre da agosto in poi arriveranno conferme in amore. Grande attrazione in particolare per i due segni di Fuoco, Leone e Sagittario, ma anche Gemelli e Aquario potrebbero risultare stuzzicanti ed invitanti.

Toro

Sarà un’estate straordinaria, unica e innovativa, grazie all’esaltante presenza di Urano nel segno. L’adagio “stessa spiaggia e stesso mare” non fa per voi: avete bisogno di emozioni nuove, di itinerari diversi dai soliti e di mettervi alla prova. Sarete propensi a stravolgere abitudini e stili di vita, senza bisogno di programmi rigidi. Anche in amore, sarete attratti da relazioni accattivanti, arditi e “osè”, a mettere del pepe nel rapporto di coppia,soprattutto a luglio. Siete attratti dalle sensazioni forti e anche successivamente, nel cuore dell’estate, esperimenti a luci rosse potrebbero diventare una appetitosa regola comportamentale. Sarete poli attrattivi per Scorpione, Leone e Capricorno.

Gemelli

Marte, stabile in Aquario è il promoter celeste di un sex-appeal più pronunciato del solito, di un’attenzione e una sensibilità a corteggiamenti galanti. L’iniziale confronto fra Marte e Venere vi vede un tantino defilati poiché dall’amore non pretendete sfide, ma conferme e accettazione. Bando ai romanticismi esasperati, in favore reazioni immediate e chiarezza nei sentimenti. Da agosto l’amore sarà attratto da situazioni elettrizzanti e l’ultima parte dell’estate porterà a occasioni di divertimento e relax nelle storie a due, in contesti distanti dalla quotidianità. Questo grazie alla complicità di Venere in Bilancia, che rilancerà un’armonia affettiva che vi farà felici a lungo. Legherete di più con i Cancro, i Bilancia e gli Aquario mentre i Sagittario e i Pesci a volte potrebbero farvi innervosire un po’.

Cancro

Il passaggio del Sole e di un colloquiale Mercurio, favorito da Giove e Nettuno, spegne ogni timidezza e ritrosia del vostro carattere sensibile: gli approcci sono più naturali e diventa più facile dire la vostra anche in contesti difficili. Sarà un’estate frizzante, al limite della spregiudicatezza, fermo restando che Venere ha ben chiaro ciò che vi appartiene. E l’amore per voi è un monopolio, un dominio riservato. Anche la passione è il frutto proibito di un’intesa esclusiva, senza riserve, da gustare con un pizzico di romanticismo. A luglio il pathos affettivo ed erotico saranno in pieno fervore, in un turbinio di momenti passionali ed emozioni appaganti. Agosto e la fine dell’estate saranno vivaci e divertenti, spesi nel consolidamento di legami con Vergine, Toro, Sagittario e Aquario, mentre con i Capricorno vi è una rivalità che rasenta a volte un’attrattiva fatale.

Leone

In un’estate che nasce con Venere nel vostro segno, l’amore la farà da padrone. Marte ospitato nel contrapposto Aquario indica che vi saranno ostacoli inattesi nella realizzazione dei vostri sogni affettivi, ma ciò rinfocola la vostra grinta e determinazione. A inizio estate, per amore sarete disposti a fare pazzie e assumere atteggiamenti estremi. Luglio si rivelerà un mese fondamentale, nel quale le strategie messe in atto daranno risultati appaganti che giustificheranno le vostre intemperanze precedenti. Ma sarà agosto a darvi la sensazione della vittoria su tutti i fronti, a farvi assaporare l’avvolgente passionalità che avvertite. L’ultimo sprazzo estivo a settembre vi vedrà più concilianti e meno tesi. I compagni di giochi preferiti sono Scorpione e Toro, Gemelli e Bilancia, mentre con i Capricorno il “match” potrebbe finire con un po’ di acredine.

Vergine

L’estate 2018 ci metterà un po’ a carburare, ma con l’arrivo di Venere le cose prenderanno tutta un’altra direzione: l’amore nella prima decade di Luglio diverrà l’emozione preminente e l’eros avrà un tono trasgressivo e audace. Dopo una fase iniziale che vedeva Marte e Venere in opposizione, il clima per voi muterà e la bellezza, la vicinanza emotiva, dominerà la vita sentimentale. Non importa se la relazione è datata, o se si tratta di un legame già noto: la simbiosi e l’entusiasmo reciproco saranno il motivo conduttore della relazione stessa. Nel resto di luglio fino a metà agosto il benefico Sole e il dinamico Mercurio vi metteranno in comunicazione con personaggi affini e sulla vostra lunghezza d’onda, infondendo un’energia vitale affascinante, spigliata e goliardica. Sarete come fari nella notte: poli di attrazione con un glamour speciale, che vi vede oggetto del desiderio. Pesci, Sagittario, Ariete e Gemelli fatevi avanti.

Bilancia

L’estate inizia con la mutevole Luna nel segno, in ottima relazione con Marte in Acquario, che ha quindi un piano preciso: usare la sensibilità, l’intuizione, per affascinare chi vi piace. Venere, il vostro pianeta guida, si trova nel Leone, suggerendo modi morbidi e toni suadenti. Puntate sulla bellezza raffinata, uno dei doni più importanti della sua dominazione: saprete ricoprire chi vi piace di maliarde attenzioni. Anche a luglio, con l’ingresso del Sole nel Leone, le qualità amorose saranno in primissimo piano, corrisposte e rese ancor più incisive dallo charme deciso e vivace di Marte che per tutto il periodo estivo occuperà un altro segno d’aria, l’Aquario. Anche ad agosto la passione avrà la meglio su sentimenti meno graffianti, con particolare enfasi nei confronti di Pesci, Toro Leone e Sagittario. Non fidatevi troppo di un Ariete.

Scorpione

Con Giove di passaggio nel vostro segno per tutta l’estate in trigono positivo con Nettuno nel segno dei Pesci, e con Sole e Mercurio che a inizio estate infondono dinamicità e letizia, le fiches per vincere sono tutte sul vostro tavolo, qualsiasi cosa decidiate di fare. L’antagonismo iniziale fra Venere e Marte vi tocca solo in parte: non dovrete scegliere fra tenerezza e passione, perché li troverete entrambi sul vostro cammino. Se luglio, con il Sole nel Cancro, è estremamente stimolante per l’amore, la fase successiva con il Sole in Leone vedrà la generosa Venere legata positivamente a Giove: sono i due pianeti connessi alla gioia di vivere e all’edonismo, quindi sarà un periodo ricco di affettività e sentimenti che darà frutti a lungo, in particolare con i Cancro, Pesci, Capricorno e Vergine. Più avanti, Giove si legherà al lungimirante Plutone, portando a scelte che possono comportare una maggiore liquidità.

Sagittario

State per vivere la prima estate liberi dalla presenza di Saturno, con Urano in Toro che vi esorterà dinamicamente verso obbiettivi reali, sostenibili, concreti. Dedicatevi alle questioni pratiche ed economiche. Sarà poi un periodo caliente e appagante sotto il profilo dei sentimenti e di una carnalità focosa, come il Fuoco del vostro segno. L’amore coinvolgente potrebbe anche coinvolgere il settore del lavoro. Sarete particolarmente attratti dai segni di Terra, Toro, Vergine e Capricorno, mentre potrete scontrarvi con i Gemelli e con i Leone. A luglio non mancheranno le occasioni romantiche, mentre a cavallo con agosto sarà bene programmare periodi di vacanza per dedicarvi alla coppia con la passione a fare da perno alla vostra intesa. A fine estate il ritorno alla routine sarà gratificato da questa perfetta sintonia.

Capricorno

Inizialmente le opposizioni di Mercurio e del Sole ai pianeti in transito nel vostro segno, Saturno e Plutone, ritarderanno l’arrivo del clima più rilassato proprio dei mesi estivi. Ben presto però le proposte del Sole e il debutto del favore di Urano dal Toro vi faranno recuperare con gli interessi il tempo perso. Lo sbocciare di simpatie improvvise e la corrente empatica che si stabilisce con chi vi piace potrebbero portare a spunti romantici inattesi. Marte in Aquario vi rende ancora più concreti e vorrete subito mettere alla prova le aspirazioni di libertà anche nella sfera dell’eros, in un connubio di spontanea complicità e attrazione costante. Ottimo luglio, molto rilassante e “caliente” agosto, che sarà un periodo prezioso e piacevole da trascorrere con chi vi vuole bene. Verso la fine dell’estate i trait d’union con Toro, Vergine, Scorpione e Pesci raggiungeranno lo zenit.

Acquario

Un’estate che inizia con la vivificante presenza nel vostro segno di Marte promette di rivelarsi una delle più “bollenti” che si ricordi per l’Acquario. L’opposizione iniziale tra Marte e Venere fa intendere che dovrete incrociare le spade con chi vi piace per la conquista o la riconquista di un legame appassionante e intenso. Una tenzone che avrà come risultato un’attenzione reciproca di straordinaria magnitudine, specie con Gemelli, Bilancia, Sagittario, Leone e Cancro. Luglio vi vede molto determinati e lascia spazio alla tenerezza, la solidarietà e al gioco in amore. Ad agosto condividerete con chi vi affascina mete interessanti e giorni indimenticabili e sul finire dell’estate le faccende affettive subiranno armoniose evoluzioni.

Pesci

L’estate 2018 vi ripagherà di molte occasioni mancate: il grande trigono d’Acqua che contraddistingue il suo inizio e che vede uniti in un balletto propiziatorio Nettuno nel segno, Sole e Mercurio nel sentimentale Cancro e il sontuoso Giove nello Scorpione, infonderà un’intensa gioia di vivere, un edonismo spumeggiante e soprattutto la scaltrezza, l’occhio lungo, per individuare la persona che vi fa battere il cuore. Con la complicità delle stelle i vostri desideri hanno probabilità altissime di realizzarsi. Gli astri vi vogliono impeccabili sul piano fisico ed estetico, ma a far scattare la scintilla sarà il vostro modo di fare che nasconde un sex-appeal piccante al quale non si potrà resistere. Agosto sarà un mese di continue conferme. I Segni con i quali sarete maggiormente in sintonia saranno i Vergine, i Gemelli e i Sagittario mentre giudicherete i Bilancia un po’ troppo formali.