Vicenza, lo storico Bar Flavia chiude

Il bar Flavia in via Galilei a Vicenza, aperto, come recita il nome completo, da 60 anni, cioè dal 1958, chiuderà. Il locale ha vinto il premio come miglior bar del 2017 e locale più amato da vicentini, ed è stato frequentato in passato da diversi volti noti. Come scrive Roberto Luciani sul Giornale di Vicenza a pagina 14, Giovanni Comi, cuoco e oste, che gestisce il bar assieme alla moglie e ai genitori, ha annunciato la chiusura.

I figli dei gestori fanno altre cose e non si occupano del bar, i genitori sono anziani e i gestori sentono il peso di stare 15 ore al giorno nel locale. Negli anni ’60 e ’70 era il punto di riferimento di tifosi e calciatori del Lanerossi Vicenza.