A4, tamponamento tra tir: tratto chiuso

Incidente in A4 con un tamponamento tra tre mezzi pesanti che stanno ostruendo tutta la carreggiata. Per questo motivo il tratto tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia è stato chiuso. E’ stata istituita l’uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro. Uno dei tre veicoli sta perdendo gasolio dal serbatoio.