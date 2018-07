«Asolo (Tv), Fondo di solidarietà: lo Stato restituisca soldi non dovuti»

Condividi

Una diffida per recuperare le somme del Fondo di solidarietà 2015 (1 milione e 500 mila euro) e un nuovo ricorso al Tar per il Fondo di solidarietà 2018 (1 milione e 355 mila euro). Sono le due iniziative legali messe in atto dal Comune di Asolo, insieme al coordinamento dell’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, per vedere rispettato il principio costituzionale della “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” degli enti locali, previsto dall’articolo 119 della Costituzione. La diffida chiederà che venga ottemperata la sentenza del Tar Lazio 2554/2017 tramite la quale è stato riconosciuto il diritto dei 44 Comuni trevigiani ricorrenti, tra cui Asolo, a vedersi restituite le somme versate allo Stato.

Al nuovo ricorso hanno aderito invece 50 Comuni, intenzionati a richiedere indietro 26 milioni di euro. «Anche per il 2018 – ha dichiarato il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini (in foto) – il nostro Comune, di 9 mila abitanti, ha subito una decurtazione di 1 milione e 355 mila euro: la stessa cifra di Vittorio Veneto con 28 mila abitanti, o Villorba con 17.900 abitanti. Come amministrazione abbiamo subito aderito a questo nuovo ricorso, come fatto nel 2016», ha aggiunto, spiegando che «non è una battaglia né di destra né di sinistra, ma una battaglia di principio a tutela dei cittadini e dell’autonomia dei comuni».

(Ph. Mauro Migliorini Sindaco di Asolo / Facebook)