Cultura a Vicenza, ecco i dossier aperti per Rucco

È difficile dire se l’assessorato alla Crescita della passata amministrazione di Achille Variati a Vicenza, che comprendeva la Cultura, abbia conseguito risultati esaltanti come si è voluto far credere, dal momento che la crescita culturale non si misura, come in campo economico, esibendo numeri e conteggiando entrate. L’assalto alle maggiori città d’arte italiane, Venezia in modo particolare, sta determinando grossi problemi nella regolamentazione dei flussi turistici, questione che implica anche comportamenti scorretti che compromettono l’incolumità stessa dei monumenti senza creare una presa di coscienza collettiva. Non è questo il caso di Vicenza. Fa, tuttavia, piacere constatare che la città del Palladio, nel suo piccolo, viva un momento di risveglio turistico.

Cionondimeno, la nuova amministrazione di centrodestra dovrà affrontare problemi rimasti in sospeso, che coinvolgeranno soprattutto il sindaco Francesco Rucco, che ha voluto temporaneamente avocare a sé gli interventi culturali più urgenti e delicati. Al nome di Andrea Palladio sono legate le maggiori istituzioni che operano all’interno dei monumenti più prestigiosi dell’insigne architetto: la Basilica per le grandi mostre, Palazzo Chiericati sede dello Museo Civico, Palazzo Barbaran da Porto sede del Cisa e del Palladio Museum. Dalle prime dichiarazioni del sindaco si capisce che nella cultura, a differenza di altri settori come la sicurezza e la viabilità, che subiranno drastici cambiamenti, si seguirà la linea della continuità, basandosi sui risultati positivi che sarebbe ingeneroso misconoscere. Interventi significativi sono stati fatti per dare dignità al volto architettonico della città, anche se resta ancora tanto da fare, data l’estenuante lentezza delle operazioni in corso che rendono superati vecchi progetti.

La frequentazione dei teatri, soprattutto quello Comunale, e l’accresciuta presenza nei musei, pur condizionata da lavori interminabili e da orari incompatibili con le esigenze del visitatore, lasciano ben sperare. É da verificare, tuttavia, se le riqualificazioni e ri-allestimenti prospettati, avranno un senso alla fine, coronando il sogno di chi pomposamente proclama Vicenza capitale mondiale dell’arte. Una cosa è certa. I nuovi amministratori si trovano a reggere la città in un momento cruciale, in cui è necessario procedere, anche in campo culturale, ad una attenta verifica prima di dare seguito a ciò che è già stato concepito e iniziato. Non si può cantare vittoria prima di sanare contraddizioni e raddrizzare storture. Delle mostre di Goldin nessuno parlerà tra poco o se ne parlerà per dire che non hanno inciso nel tessuto culturale della città, essendo episodi che non lasciano traccia.

Il Museo Civico di palazzo Chiericati continua ad essere un cantiere aperto, e lo sarà ancora per tanto tempo. Pertanto è impossibile prefigurare come saranno gli allestimenti che solo sulla carta, per il momento, e con una certa ingenuità, sono delineati. Non potrà certo essere un contenitore onnicomprensivo e polifunzionale. Difficile immaginare la sistemazione delle collezioni novecentesche o la destinazione delle opere donate da vari autori. La mancata istituzione di una galleria civica d’arte contemporanea costringerà il palazzo palladiano a diventare un ibrido collettore di opere diseguali. Un problema qui è il direttore emerito, o onorario che dir si voglia, che ha tutte le carte in regola per diventare effettivo, avendo acquistato meriti sul campo. Al professor Villa suggerisco di circondarsi di persone affidabili, lontane dalle conventicole dei palazzi.

« Il Cisa avrà un ruolo centrale – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco – stiamo valutando di portare qui i disegni del Palladio che sono stati presi dalla precedente giunta e portati al Chiericati». Questo è un altro problema su cui trovare un accordo che eviti plateali scontri. «Il Cisa è stato emarginato dalla passata amministrazione – aggiunge il sindaco – ma noi dopo tutti questi anni puntiamo a riportarlo in primo piano, soprattutto per l’importanza che ha nella valorizzazione di Andrea Palladio, punto di riferimento culturale della città oltre i confini nazionali». Secondo me, il Cisa poteva brillare di luce propria se i suoi organi direttivi avessero giocato carte più convincenti anche in casa propria, facendo sentire la loro voce, che, proprio perché autorevole, avrebbe avuto più ascolto e ricevuto maggiori consensi.

È incredibile per il cittadino comune, che giudica le cose dai fatti, constatare che il cambio di guardia nella politica sposti anche nella cultura le simpatie da una persona all’altra, da un’istituzione all’altra, mentre tutti dovrebbero essere giudicati per le loro competenze e meriti. Sarà in grado la nuova amministrazione di rendere la cultura vicentina meno provinciale e isolata, più aperta e incisiva ?