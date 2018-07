«Bimbi annegati sono bambolotti». Lucarelli alla psicologa: «fatti curare»

Condividi

«Io mi domando come una che fa la psicologa, ripeto, la psicologa, una che ha all’attivo anche un libro sulla tragedia della deportazione degli ebrei di cui va a parlare in tv accanto a una sopravvissuta, a scrivere queste cose. Giuro, a me la gente così fa paura». Lo scrive su Facebook la giornalista del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli commentando le parole della veronese Alessandra Maggia, che sostiene l’ultima teoria del complotto girata per i social network, ovvero che la notizia dei bambini annegati sulle coste libiche durante un naufragio, sia una “false flag“: una notizia inventata per manipolare l’opinione pubblica.

«Bambini annegati ma completamente asciutti. Qualcosa non quadra», scrive la psicologa, che aggiunge: «sono bambolotti del cazzo». Laconico il commento della Lucarelli: «Qui siamo oltre il bipolarismo 2.0, questo è un imbarbarimento che un giorno finirà sui libri. E più su quelli di psicologia che di storia. E tu, Alessandra Maggia, fattelo dire: di un lettino, forse, hai bisogno tu».

(Ph. Mahmud Turkia)