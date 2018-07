Melegatti, si riparte da 11 fedelissimi dipendenti

Condividi

20:00 – Dopo il fallimento dello scorso 29 maggio, Melegatti sta ripartendo. Oggi 11 fedelissimi dipendenti sono tornati al lavoro nello stabilimento dell’azienda dolciaria a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona. Hanno lavorato 8 ore, dalle 8 alle 16. Si sono occupati di fare interventi di manutenzione agli impianti, pulizia dello stabilimento, movimentazione di materiali interni attualmente depositati in magazzini di terzi e di rinfrescare il lievito madre. Per gli altri lavoratori di Melegatti è scattata la procedura della cassa integrazione straordinaria. (Fonte: Ansa – 19:00)